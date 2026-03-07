‘Kasa’ nakit parayla yat almış

“Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü”ne yönelik soruşturma kapsamında iş insanı Okan Çetindal, ikinci kez ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda 13 Ocak 2026’da verilen ifadede Çetindal, Fatih Keleş ile 2013 yılından beri tanıştığı söyledi. Beylikdüzü Marina’da işletmeci olduğu için Fatih Keleş’in dükkanına gidip geldiğini belirten Çetindal, bu sebeple kendisiyle samimiyetin arttığını anlattı. Örgütün A takımından Fatih Keleş’in gizli kasası olan Çetindal, hafriyat atık merkezinden gelen paraları teslim alan kişi olarak biliniyor. Tüm para hareketlerini yönetip taşımacılığını yaptığı öne sürülen Çetindal’ın Beylikdüzü Marina’daki kaçak iş yerlerini de Keleş’in kullandığı öne sürülüyor.

Fatih Keleş’in yelkenli bir teknesi olduğunu bu tekneyi de kendisine 300 bin avro karşılığında (o dönem 5.5 milyon TL) sattığını anlatan Çetindal ifadesinde, “Bu tekne bana aitti. Fatih Keleş tekne almak istediğini söylemesi üzerine ben kendisine bu tekneyi gösterdim. Kendisi beğendi, tekneyi aldı. Bu parayı nakit olarak dükkanıma gelen biri getirdi. Şahsın kim olduğunu bilmiyorum ama paranın bankadan havale veya EFT olarak beklerken elden getirilmiş olmasına şaşırdım. Ancak benim yaptığım iş tamamen ticari bir tekne satışıdır. Bu tekneden herhangi bir kar da elde etmedim. Arkadaşım olduğu için aldığım fiyata sattım. Söz konusu yelkenli 2011 model olup, Türk bayraklı bir teknedir” dedi.