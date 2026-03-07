‘Kasa’ nakit parayla yat almış

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş’in gizli kasası Okan Çetindal, İstanbul Başsavcılığı’nda ikinci kez ifade verdi. Tüm para hareketlerini yönetip teslimat yaptığı iddia edilen Çetindal, Fatih Keleş’e 5,5 milyon TL’ye sattığı teknenin parasının elden kendisine teslim edildiğini ifade etti. Çetindal, Keleş’in Murat Gülibrahioğlu’yla birlikte de tekne aldıklarını anlattı.
“Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü”ne yönelik soruşturma kapsamında iş insanı Okan Çetindal, ikinci kez ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda 13 Ocak 2026’da verilen ifadede Çetindal, Fatih Keleş ile 2013 yılından beri tanıştığı söyledi. Beylikdüzü Marina’da işletmeci olduğu için Fatih Keleş’in dükkanına gidip geldiğini belirten Çetindal, bu sebeple kendisiyle samimiyetin arttığını anlattı. Örgütün A takımından Fatih Keleş’in gizli kasası olan Çetindal, hafriyat atık merkezinden gelen paraları teslim alan kişi olarak biliniyor. Tüm para hareketlerini yönetip taşımacılığını yaptığı öne sürülen Çetindal’ın Beylikdüzü Marina’daki kaçak iş yerlerini de Keleş’in kullandığı öne sürülüyor.
KELEŞ PARAYI ELDEN YOLLAMIŞ
Fatih Keleş’in yelkenli bir teknesi olduğunu bu tekneyi de kendisine 300 bin avro karşılığında (o dönem 5.5 milyon TL) sattığını anlatan Çetindal ifadesinde, “Bu tekne bana aitti. Fatih Keleş tekne almak istediğini söylemesi üzerine ben kendisine bu tekneyi gösterdim. Kendisi beğendi, tekneyi aldı. Bu parayı nakit olarak dükkanıma gelen biri getirdi. Şahsın kim olduğunu bilmiyorum ama paranın bankadan havale veya EFT olarak beklerken elden getirilmiş olmasına şaşırdım. Ancak benim yaptığım iş tamamen ticari bir tekne satışıdır. Bu tekneden herhangi bir kar da elde etmedim. Arkadaşım olduğu için aldığım fiyata sattım. Söz konusu yelkenli 2011 model olup, Türk bayraklı bir teknedir” dedi.
MURAT’IN YATI İNGİLİZ BAYRAKLI
2024 yılında bir fuarda suç örgütü üyesi Murat Gülibrahimoğlu ve Fatih Keleş’in ortak olarak bir tekne satın aldığını anlatan Çetindal, “Bu teknenin içerisindeki eksiklikleri liste yapıp bana tamamlamam hususunda yardımcı olmamı istedi. Ben de bir gün giderek teknedeki eksiklerin ve yapılacakların listesini hazırlayıp kendilerine verdim. Bu yelkenli ne kadara satın alındı bilmiyorum. Ancak bu tekne İngiliz bayraklıdır. Bunlar dışında Murat Gülibrahimoğlu’na ait şu an tersanede bakımda olan İngiliz bayraklı bir yat var” bilgisini verdi. Operasyon öncesi yurt dışına kaçan Gülibrahimoğlu’nun İngiltere’ye firar ettiği biliniyor.
4 dükkana usulsüzlük yıkımı
- Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemeler sonucu Beylikdüzü Marina’da Çetindal’a ait 4 dükkanda ruhsat ve iskanlarda usulsüzlük tespit edildi. Söz konusu Marina’da yer alan 94 yapıdan Çetindal’a ait 4 dükkan yıkılırken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sürüyor.