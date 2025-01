Bekir Develi: Gel benim izleyicime küfret de görelim

Çok uzun zamandır arkadaşız. Hele de 7 Ekim’den sonra kurduğumuz Filistin İnisiyatifi ile gecemiz-gündüzümüz karıştı. Bekir Develi’yi, İslami camianın içerik üreticileri ve gençleri için cesaret hapına benzetiyorum. Kompleksi yok. ‘Ezildik, örselendik, itildik’ duvarları örüp arkasında oturmuyor. Aksine ‘Ben daha iyisini, en iyisini ve İslami çizgileri koruyarak anlatırım. Üretirim. Bu yönde kitle inşa ederim’ diyor. Yıllar önce başladığı noktaya dönerek, mizaha başladı Bekir Develi. ‘Fani But Funny’ isimli stand-up gösterisini her şehirde kapalı gişe sahneliyor. İstanbul’daki gösterisine gittim. Üst seviye, sıfır küfür ve argosuz mizahın izleyici de bıraktığı etkiyi de gözlemledim. O gün, söyleşi için sözleştik. Bu vesile ile ben de geçen yıl başladığım ancak gündemin aşırı yoğunluğundan yarım bıraktığım ‘Bir Başka Mesele’ serisine yeniden başlamış oldum. Bekir abi ile mizahı, Türkiye’deki kültür üretimini, İslami camianın sanat içeriklerine verdiği değeri, son dönemdeki kırılmaları konuştuk. Bir saate yakın sohbet oldu. Köşede bir kısmını okuyacaksınız lakin tamamına internet sitemizden erişebilir ya da Yeni Şafak’ın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Bu arada her pazar, Allah nasip ederse bir başka meseleyi bir başka konukla konuşacağım. Şimdiden ilan edeyim; haftaya Eyüp Gökhan Özekin var.