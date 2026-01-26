Burhan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) HDK'yi desteklediğini aktararak, "BAE'nin hiçbir çözümde yer almasını istemiyoruz çünkü HDK'nın baş destekçisi" dedi. Türkiye'ye olan güvenine ilişkin "Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz" ifadesini kullanan Sudanlı lider, "BAE yerine Türkiye veya Katar'ın dahil olmasını istedik ama (HDK tarafından) kabul görmedi. Suudi Arabistan ve Mısır gibi bölgedeki komşularımız da olabilir ancak BAE bizim komşumuz değil" değerlendirmesinde bulundu. Burhan, "Bu savaş birçok acıya neden oldu ancak ordumuz yeniden yapılandı. Türkiye'nin bu konuda bize destek vereceğinden eminiz. Türkiye büyük bir ülke" ifadelerini kullandı. Burhan, ülkesinin Türkiye ile ilişkilerinin yalnızca askeri değil birçok alanda gelişmesini ve derinleştirilmesini temenni ettiğini dile getirdi. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı, "Türk halkı ve hükümetine sizin üzerinizden teşekkür ediyorum. Türk halkının Sudan'ı nasıl desteklediğini gördük" dedi.