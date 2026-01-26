Yeni Şafak
Önce Allah’a sonra Erdoğan’a güveniyoruz

04:0026/01/2026, Pazartesi
G: 26/01/2026, Pazartesi
Abdulfettah el-Burhan
Abdulfettah el-Burhan

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Nisan 2023'ten bu yana çatıştıkları Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK) bitirmeye kararlı olduklarını, Türkiye'nin arabulucu olmasını önerdiklerini belirterek, "Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz" dedi.

Sudan halkının HDK’ye karşı birlik içinde olduğunu belirten Burhan, "HDK'nin sonu gelmeden barış gelmeyecek ve HDK'nin içinde olduğu her türlü çözüm önerisi krizi ertelemekten başka bir şey değildir. Kalıcı çözüm HDK'nin bitirilmesidir" ifadelerini kullandı.

BAE’Yİ İSTEMİYORUZ, TÜRKİYE BÜYÜK ÜLKE

Burhan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) HDK'yi desteklediğini aktararak, "BAE'nin hiçbir çözümde yer almasını istemiyoruz çünkü HDK'nın baş destekçisi" dedi. Türkiye'ye olan güvenine ilişkin "Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz" ifadesini kullanan Sudanlı lider, "BAE yerine Türkiye veya Katar'ın dahil olmasını istedik ama (HDK tarafından) kabul görmedi. Suudi Arabistan ve Mısır gibi bölgedeki komşularımız da olabilir ancak BAE bizim komşumuz değil" değerlendirmesinde bulundu. Burhan, "Bu savaş birçok acıya neden oldu ancak ordumuz yeniden yapılandı. Türkiye'nin bu konuda bize destek vereceğinden eminiz. Türkiye büyük bir ülke" ifadelerini kullandı. Burhan, ülkesinin Türkiye ile ilişkilerinin yalnızca askeri değil birçok alanda gelişmesini ve derinleştirilmesini temenni ettiğini dile getirdi. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı, "Türk halkı ve hükümetine sizin üzerinizden teşekkür ediyorum. Türk halkının Sudan'ı nasıl desteklediğini gördük" dedi.



#Sudan
#Diplomasi
#Recep Tayyip Erdoğan
#Politika
