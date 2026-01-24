Hafter’e 'HDK’ya desteği kes' baskısı

Middle East Eye’ın (MEE) haberine göre, Suudi Arabistan ve Mısır yönetimi, Libya’nın doğusunu kontrol eden emekli general Halife Hafter’e, Sudan’daki paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri’ne (HDK) yardımları kesmesi yönünde uyarı yaptı. Libya’nın doğusundaki Bingazi’de 2014’ten beri fiili bir yapı kuran Hafter, hem Suudi Arabistan ve Mısır, hem de BAE tarafından destekleniyordu. Mısır yönetimi, güney komşusu Sudan’da ise Nisan 2023’ten beri HDK militanlarına karşı savaşan orduyu destekliyor. Suudi Arabistan, geçtiğimiz ay Yemen’de BAE destekli Güney Yemen Geçiş Konseyi’ne (GGK) askeri operasyon düzenlemişti. Suudi Arabistan, operasyon çerçevesinde Yemen’den silah ve militan kaçakçılığını engellemek için Aden Körfezi’ne kuvvet konuşlandırdığını ilan etmişti.

MEE’nin haberine göre, Mısır ve Suudi Arabistan yönetimi, taleplerini iletmek üzere Hafter’in oğlu Saddam Hafter’i geçtiğimiz günlerde Kahire’ye davet etti. Hafter yoldayken Mısır’a ait savaş uçakları, Mısır-Libya-Sudan sınır üçgeninde BAE’den gelen silahları HDK’ya ulaştırmak için hareket eden bir konvoyu hedef alarak imha etti. MEE’ye konuşan diplomatik kaynaklar, Mısır ve Suudi Arabistanlı yetkililerin Saddam Hafter’e, BAE’den HDK’ya gönderilen silahları engellemesi yönünde baskı kurarak Halife Hafter’e bir dizi talep iletti. Askeri kaynaklar ise Libya üzerinden HDK’ya giden silahlar arasında omuzda taşınan uçaksavar sistemlerinin yanı sıra hafif ve ağır silahlar yer alıyor. Söz konusu kaynaklar, Hafter’in HDK’ya yakıt sağladığına işaret ediyor. HDK militanları, 15 Nisan 2023’ten beri Sudan ordusuna karşı savaşı sürdürüyor. HDK, son olarak eylül ayında Sudan’ın Darfur eyaletinin en büyük kenti El-Fâşir’i 550 günlük kuşatmanın ardından ele geçirmiş ve kentte büyük katliamlar işlemişti. MEE’ye konuşan askeri kaynaklar, Suudi Arabistan ve Mısır yönetiminin HDK’nın 550 gün sonra kuşatmayı tamamlayarak kente girmesini BAE’den gelen askeri desteğe bağladığının altını çizdi.