Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
ABD Dışişleri Bakanı Rubio Suudi Arabistanlı mevkidaşı bin Ferhan ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Rubio Suudi Arabistanlı mevkidaşı bin Ferhan ile görüştü

23:3019/01/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Rubio, Suudi Arabistanlı mevkidaşı bin Ferhan Orta Doğu'ya ilişkin görüştü. Yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Rubio, bugün Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bölgesel güvenlik ve istikrarın desteklenmesi ve İran'daki mevcut durum konusunda koordinasyonu sürdürmek üzere görüştü." ifadeleri kullanıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rubio'nun, Suudi Arabistanlı mevkidaşı bin Ferhan ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada,
"Dışişleri Bakanı Rubio, bugün Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bölgesel güvenlik ve istikrarın desteklenmesi ve İran'daki mevcut durum konusunda koordinasyonu sürdürmek üzere görüştü."
ifadesi kullanıldı.
Görüşmede, Orta Doğu'da
"güvenlik ve istikrarın desteklenmesi"
üzerine bir konuşma yapıldığı kaydedilen açıklamada, iki bakanın, bölgedeki gelişmeler hakkında
"yakın temas halinde kalma"
konusunda mutabık oldukları aktarıldı.


#ABD Dışişleri Bakanlığı
#İran
#Ortadoğu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
UEFA Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Maçlar saat kaçta? Devler Ligi'nde 7. haftanın maç programı ve canlı yayın kanalları