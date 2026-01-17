Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Dışişleri Bakanı Fidan Suudi Arabistanlı mevkidaşı Al Suud ile telefonda konuştu

Dışişleri Bakanı Fidan Suudi Arabistanlı mevkidaşı Al Suud ile telefonda konuştu

19:0517/01/2026, Cumartesi
G: 17/01/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, son dönemde bölgesel düzeyde yaşanan gerilimler ve bunların çözümüne yönelik çabalar değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suudile telefonda görüştü.


Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Al Suud ile telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, son dönemde bölgesel düzeyde yaşanan gerilimler ve bunların çözümüne yönelik çabalar değerlendirildi.



#Hakan Fidan
#Suudi Arabistan
#Dışişleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT misali emeklilik fırsatı altın tepside sunuldu! 3600-4500-7200 prim günü olana erken emeklilik şansı doğdu