Dışişleri Bakanı Fidan Suudi Arabistanlı mevkidaşı Al Suud ile telefonda konuştu

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Al Suud ile telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, son dönemde bölgesel düzeyde yaşanan gerilimler ve bunların çözümüne yönelik çabalar değerlendirildi.