Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Dışişleri Bakanı Fidan Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile telefonda konuştu

Dışişleri Bakanı Fidan Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile telefonda konuştu

20:3916/01/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile telefonda görüşerek iki ülke arasındaki son günlerde gerçekleştirilen temasların sonuçlarını değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, bölgedeki ihtilaf ve gerilimlerin giderilmesi amacıyla Umman ve Türkiye tarafından son günlerde gerçekleştirilen temasların sonuçları değerlendirildi.



#Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
#Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi
#Görüşme
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Bugün (16 Ocak 2026) İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin, motorin, LPG güncel akaryakıt fiyatları