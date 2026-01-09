Yeni Şafak
Bakan Fidan UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'yi kabul etti

Bakan Fidan UNRWA Genel Komiseri Lazzarini’yi kabul etti

19:479/01/2026, Cuma
DHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini’yi kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini’yi kabul etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Bakan Fidan'ın UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini'yi kabul ettiği aktarıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini’yi kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,
"Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini’yi Ankara’da kabul etti"
denildi.


