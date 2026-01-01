Yeni Şafak
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan'dan Erdoğan'a teşekkür

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan'dan Erdoğan'a teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan
Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu. Burhan yaptığı paylaşımda, "Sudan halkına ve hükümetine yönelik sürekli ve kararlı destekleri ile ülkemizin güvenliği, birliği ve istikrarına gösterdikleri hassasiyet dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümetine ve Türk halkına şükran ve takdirlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Türkiye'ye yaptığı ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk hükümetine ve halkına teşekkür etti.


Burhan, X hesabından Türkiye ziyaretiyle ilgili paylaşım yaptı.

Paylaşımında,
"Büyük Türkiye devletine gerçekleştirdiğim ziyaretten büyük bir memnuniyet duydum."
diyen Burhan,
"Sudan hükümeti ve halkı adına, Sudan halkına ve hükümetine yönelik sürekli ve kararlı destekleri ile ülkemizin güvenliği, birliği ve istikrarına gösterdikleri hassasiyet dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümetine ve Türk halkına şükran ve takdirlerimi sunuyorum. Kendilerine daimi ilerleme ve başarılar diliyor, Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum."
ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabet ederek 25 Aralık 2025'te Türkiye'yi ziyaret eden Burhan'ın Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Türkiye-Sudan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.



