Suriye Sudan'dan 29 vatandaşını daha tahliye etti

15:5530/12/2025, الثلاثاء
AA
Suriye, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile koordineli yürüttüğü operasyon kapsamında, Sudan’dan 29 vatandaşını tahliye etti.

Suriye resmi haber ajansı SANA’ya göre, Dışişleri Bakanlığı ile IOM’in yürüttüğü operasyon çerçevesinde, Sudan'dan 29 Suriye vatandaşını taşıyan ikinci tahliye uçağı Şam Uluslararası Havalimanı'na indi.


Söz konusu uçakla birlikte, 24 Aralık'ta gerçekleşen ilk tahliye uçuşuyla toplam 61 kişinin ülkeye getirildiği aktarıldı.



