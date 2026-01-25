Yeni Şafak
İran'da kayıp 4 dağcıdan üçünün cansız bedenine ulaşıldı

İran'da kayıp 4 dağcıdan üçünün cansız bedenine ulaşıldı

18:0825/01/2026, Pazar
AA
Hamedan Dağcılık ve Sportif Tırmanışlar Federasyonu Başkanı Rıdvan Selmasi, Elvend Dağı'nda kaybolan 4 dağcıdan üçünün cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.

İran'da cuma günü Elvend Dağı'nda kaybolan 4 dağcıdan üçünün cansız bedenine ulaşıldı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hamedan Dağcılık ve Sportif Tırmanışlar Federasyonu Başkanı Rıdvan Selmasi, Hamedan eyaletinde bulunan Elvend Dağı'nda kaybolan ve çığ altında kaldıkları anlaşılan 4 dağcıdan üçünün cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.

Selmasi, kayıp diğer dağcının bulunması için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Hamedan kentine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Elvend Dağı, Zagros Dağları'nın bir uzantısı olup 3 bin 580 metre yüksekliğe sahip.



