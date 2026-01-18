Bitlis'te Süphan Dağı'nı tırmanmak isterken mahsur kalan dağcılar kurtarıldı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Süphan Dağı'na tırmanış yapmak isterken olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda mahsur kalan dağcılar ekiplerce kurtarıldı.

Süphan Dağı'na tırmanış yapmak için Aydınlar beldesine bağlı Kışkılı Mahallesi'nde yola çıkan 16 kişilik dağcı grubu, yoğun kar ve sis nedeniyle ilerleyemedi.

Yolda mahsur kalan dağcıların yardım talebinde bulunması üzerine Aydınlar Belediyesi ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Zorlu arazi ve olumsuz hava şartlarına rağmen yürütülen çalışmalar sonucu mahsur kalan dağcılar bulundukları yerden alınarak belde merkezine ulaştırıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Emen, vatandaşların ve misafirlerin can güvenliğinin öncelikleri olduğunu belirterek, ekiplerin başarılı bir kurtarma çalışması gerçekleştirdiğini söyledi.

Dağcılar da kendilerine yardım eden Aydınlar Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.



