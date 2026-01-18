Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Muğla'da tekne faciası: Ölü ve yaralılar var

Muğla'da tekne faciası: Ölü ve yaralılar var

20:1518/01/2026, Pazar
DHA
Sonraki haber
Yaralılar Marmaris Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralılar Marmaris Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Muğla açıklarında içinde beş kişinin bulunduğu tekne battı. Yapılan çalışmalar neticesinde bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken dört kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

Muğla Gökova Körfezi’nde bir teknenin batması sonucu aynı aileden İ.Ö. hayatını kaybederken, 4 kişi ise Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Olay, saat 16.50 sıralarında Gökçe Sahili Ziraatçılar Koyu açıklarında meydana geldi. İçinde 5 kişinin bulunduğu bir teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde İ.Ö.’nün cansız bedenine ulaşılırken, A.Ö., Y.İ., E.Ö. ve A.Ö. ise yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar Marmaris Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada teknedekilerin aynı aileye mensup kişiler olduğu ve 5 metrelik fiber tekneyle balık avlamaya çıktıkları belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.



#Muğla
#Gökova Körfezi
#Tekne
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Ocak 2026 bedelli askerlik sınıflandırma sorgulama