Fren yerine gaza basınca iş yerine daldı

Kaza, Doktor Turgut Dündar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. (25) yönetimindeki 48 R 6233 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücünün fren yerine gaza basması sonucu kontrolden çıkarak bir iş yerine daldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.