Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Fren yerine gaza basınca iş yerine daldı

Fren yerine gaza basınca iş yerine daldı

21:2616/01/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber

Muğla’nın Datça ilçesinde iddiaya göre fren yerine gaza basan sürücü iş yerine dalarken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Doktor Turgut Dündar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. (25) yönetimindeki 48 R 6233 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücünün fren yerine gaza basması sonucu kontrolden çıkarak bir iş yerine daldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. 

 İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüyü kontrol amaçlı Datça Devlet Hastanesine götürüldü.

 Kazada şans eseri yaralanan olmazken, vitrin camları kırılan iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


#Muğla
#Fren
#Otomobil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Bugün (16 Ocak 2026) İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin, motorin, LPG güncel akaryakıt fiyatları