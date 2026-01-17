Yeni Şafak
Kayıp ilanı verilen adamın cansız bedeni bulundu

18:3317/01/2026, Cumartesi
Muğla’nın Marmaris ilçesi
Muğla’nın Marmaris ilçesi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakınlarının uzun süredir haber alamadığı Hüseyin Erdem Yükselsoy, hakkında kayıp ihbarında bulundu. Şahsın adresine düzenlenen operasyonda Yükselsoy hareketsiz şekilde bulundu. Yapılan kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili soruştura başlatıldı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde kayıp ihbarı verilen Hüseyin Erdem Yükselsoy’un (68), evinde cansız bedenine ulaşıldı.


Olay, Marmaris ilçesi Sarıana Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Erdem Yükselsoy’dan yakınları bir süre haber alamadı. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan yakınları, Yükselsoy hakkında kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine kayıp şahsın adresine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, eve girdiklerinde Yükselsoy’un hareketsiz şekilde olduğunu gördü. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, 68 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerince çalışma gerçekleştirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



