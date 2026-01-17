Yeni Şafak
Kayseri’de trafik ekiplerinden ’kış lastiği’ uygulaması

18:1717/01/2026, Cumartesi
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü

Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehirde etkili olan kar yağışı nedeniyle kış lastiği uygulaması yaptı. Emniyet ekipleri, kış lastiği olmayan araçların sürücülerine geçişe izin vermeyerek cezai işlem uyguladı.

Kayseri’de trafik polisleri tarafından yapılan uygulamada Erciyes’e çıkan araçların kış lastikleri denetlendi.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirde etkili olan kar yağışının ardından Erciyes’te uygulama yaptı. Erciyes’e çıkan araçları durduran ekipler, lastikleri kontrol ederken, kış lastiği olmayan araçların geçmesine izin vermedi. Ayrıca, kış lastiği olmayan araçların sürücülerine de cezai işlem uygulandı.


Uygulamaların kış ayları boyunca yapılacağı belirtildi.



