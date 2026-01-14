İstanbul'da haftanın üçüncü günü mesai bitiminin ardından akşam saatlerinde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı. Kentteki toplu taşıma durakları ile aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu yaşanıyor.
Kentte mesai bitiminin ardından trafik yoğunluğu, yağışla beraber Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.
TEM Otoyolu'nda, Hasdal-Seyrantepe mevkisinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Otoyolun Mahmutbey gişeleri, Esenyurt ve TÜYAP mevkilerinde ise her iki yönde de trafik yoğunluğu gözleniyor.
Karaköy-Beşiktaş Sahil Yolu ve Barbaros Bulvarı'nda da trafik yoğunluğu oluştu.
TEM Otoyolu'nda Sancaktepe ile Sultanbeyli arasında trafik yoğun seyrediyor.
Şile Otoyolu'nda da Ümraniye ile Üsküdar arasında kısmi yoğunluk yaşanıyor.