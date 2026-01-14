Kentte mesai bitiminin ardından trafik yoğunluğu, yağışla beraber Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda, Beylikdüzü, Avcılar, Yenibosna, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişinde araç yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda, Hasdal-Seyrantepe mevkisinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Otoyolun Mahmutbey gişeleri, Esenyurt ve TÜYAP mevkilerinde ise her iki yönde de trafik yoğunluğu gözleniyor.