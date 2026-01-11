Yeni Şafak
Bursa'da yürüyüşe çıkıp kaybolan gençler kurtarıldı

Bursa’da yürüyüşe çıkıp kaybolan gençler kurtarıldı

18:0611/01/2026, Pazar
G: 12/01/2026, Pazartesi
IHA
Ailelerine teslim edilen gençler, ekiplere teşekkür etti.
Ailelerine teslim edilen gençler, ekiplere teşekkür etti.

Bursa’da yürüyüşe çıkan iki genç, geri dönüş yolunu bulamayınca kayboldu. BAM ekipleri cep telefonu üzerinden paylaşılan konum bilgisiyle gençlere ulaşıp güvenli bölgeye alarak ailelerine teslim etti.

Bursa’da yürüyüşe çıkan iki genç, geri dönüş yolunu bulamayınca kayboldu. BAM (Bursa Acil Müdahale) ekipleri cep telefonu üzerinden gençleri konumlarıyla buldu.

Olay, 23.00 sıralarında Osmangazi ilçesine bağlı Dobruca bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yürüyüş yapmak için Uludağ eteklerine ilerleyen iki genç, geri dönüş yolunu bulamayıp kaybolduklarını anlayınca ailelerine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve BAM (Bursa Acil Müdahale) ekipleri, gençlerin cep telefonları üzerinden paylaştıkları konum bilgisi doğrultusunda kısa sürede nerede olduklarını tespit etti.

Herhangi bir sağlık sorunları olmadığı öğrenilen iki genç, ekipler tarafından güvenli bölgeye alınarak ailelerine teslim edildi.

Ailelerine teslim edilen gençler, ekiplere teşekkür etti.


