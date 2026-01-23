Depremden bu yana kayıp olan kız kardeşinin mezarını kimsesizler mezarlığında buldu: Anne ve babasının yanına defnedildi

Kardeşinin cansız bedenini bulduğu için vicdanının rahat olduğunu ifade eden Ayten Tuncer, "6 Şubat depreminde kız kardeşim, Akevler Mahallesi’ndeki Melis Apartmanı’nda yaşıyordu. Adana’dan annemlerin misafiri olarak gelmişti. Üç yıldır kız kardeşimi arıyorduk, bunun için girişimleri yaptık. Sağ olsunlar bu hususta savcılık zaten geniş bir araştırma yapıyordu. Bu konuda bize 4 ay önce haber geldi. Bu haber üzerine bir eşleşme yapıldı, annemden fethi kabir yaptırdık. Kız kardeşimin cenazesini Defne ilçesi Toygar Mahallesi Mezarlığı’nda tespit edildi. Orada çıktığı için bunun üzerine Toygarlı Mahallesi Mezarlığı’ndan Antakya Asri Mezarlığına nakil yaptırdık. Aslında ne söyleyeceğimi de bilmiyorum. Sevineyim mi üzüleyim mi bilemiyorum ama en azından her zaman dediğim gibi kız kardeşimin bir mezarı oldu. Ben bütün bu acı günlerimizde bu süreçte yanımızda olan tüm yetkililerden gösterdikleri özveri, çalışmaları ve bizde destekleri olduğu için çok teşekkür ediyorum. Darısı tüm kayıp ailelere inşallah olur. En azından 6 Şubat depreminde kaybolan kız kardeşimin bir mezarı oldu. Ziyaret edebileceğimiz ve duamızı yapabileceğimiz bir mezarı oldu. Kafamızdaki soru işareti kalkmış oldu. Kız kardeşime verdiğim sözü tuttuğum için vicdanım biraz rahatladı, onun nerede olduğunu biliyorum. Allah’ın takdiri oldu. Acı günde yanımızda olan, bizim yetkililerden herkesi ayrı ayrı teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.