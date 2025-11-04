Şener Üşümezsoy'dan yeni deprem uyarısı: O bölgede 6 büyüklüğünde deprem olabilir

"6 büyüklüğünde deprem olabilir"

"Simav'da birçok artçı depremler oldu ama Simav depremi değildi. Simav Dağı'nın böyle yüksek olmasının sebebi de yukarı doğru yükseliyor dağ, önü çöküyor ve depremler bu hat boyunca dizilmiş oluyor. Şimdi haritada bir kırmızılık var. Bu beni düşündürür. Bu da artçı mı yoksa yeni depremin öncüleri mi? Yani burada birincisi kırıldı bunun dibinde. O artçılar hep buradaydı. İkinci buraya geldi, burası kırıldı. Bir yerde daha kümelenme var. Burada da aynı şekilde bir 6'lık deprem olabilir. Şu an gözlemlediğimiz hareketlilik, yeni bir kırılmanın habercisi olabilir. Burada 6 civarında yeni bir deprem yaşanma olasılığı var"