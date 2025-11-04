Şener Üşümezsoy'dan yeni deprem uyarısı: O bölgede 6 büyüklüğünde deprem olabilir

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sismik hareketlilik devam ediyor. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy son sarsıntının artçı değil öncü deprem olduğunu açıkladı. Üşümezsoy, güney yönüne dikkat çekerek, “Fay hattı ilerliyor, 6 büyüklüğünde yeni bir deprem olabilir” dedi.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde deprem fırtınası sürüyor. 10 Ağustos ve 27 Ekim’de 6,1 büyüklüğünde sarsılan bölgede, dün saat 15.35’te bu kez 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İstanbul dahil birçok ilde hissedilerek paniğe yol açan depremin ardından, Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Sındırgı’daki sismik hareketliliğe dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"Artçı değil, yeni bir depremin öncüleri"
Katıldığı bir canlı yayın programda harita üzerinden değerlendirmelerde bulunan Şener Üşümezsoy, "Güneyde görülen bu depremler artçı değil. Depremin artçıları Sındırgı merkezli olmalıydı. Demek ki bu depremler artçı değil, yeni bir depremin öncüleri" dedi.
Sındırgı'daki son sarsıntıların güney yönüne doğru ilerleyerek belirterek Simav yönüne doğru kümelendiği uyarısını yapan Üşümezsoy şöyle konuştu:
"6 büyüklüğünde deprem olabilir"
"Simav'da birçok artçı depremler oldu ama Simav depremi değildi. Simav Dağı'nın böyle yüksek olmasının sebebi de yukarı doğru yükseliyor dağ, önü çöküyor ve depremler bu hat boyunca dizilmiş oluyor. Şimdi haritada bir kırmızılık var. Bu beni düşündürür. Bu da artçı mı yoksa yeni depremin öncüleri mi? Yani burada birincisi kırıldı bunun dibinde. O artçılar hep buradaydı. İkinci buraya geldi, burası kırıldı. Bir yerde daha kümelenme var. Burada da aynı şekilde bir 6'lık deprem olabilir. Şu an gözlemlediğimiz hareketlilik, yeni bir kırılmanın habercisi olabilir. Burada 6 civarında yeni bir deprem yaşanma olasılığı var"