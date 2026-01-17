Fahiş aidat dönemi bitiyor! Bakan Kurum: "Artık kimse kafasına göre belirleyemeyecek"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da düzenlenen sosyal konut kura çekim törenine katıldı. Törende yaptığı konuşmada yürütülen çalışmaları "asrın inşası" olarak nitelendiren Bakan Kurum, elde edilen sonucun Malatya'nın ve Türkiye'nin ortak başarısı olduğunu vurguladı.





Bakan Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar ise şu şekilde:





AİDAT BELİRLEMENİN BİR SINIRI OLACAK

"Aidatlar hakkındaki çalışmalarımız devam ediyor. Artık kimse kafasına göre aidat belirleyemeyecek. Aidat belirlemenin bir sınırı olacak."





BARINMA EN TEMEL HAKTIR

Konuşmasında barınma ihtiyacının önemine dikkat çeken Bakan Kurum, güvenli bir çatı altında yaşamanın her vatandaşın en doğal hakkı olduğunu ifade etti. AK Parti iktidarı ve Cumhur İttifakı olarak 24 yıldır eser ve hizmet siyasetinin merkezine vatandaşların taleplerini koyduklarını belirten Kurum, seçim meydanlarında verilen sözlerin arkasında durduklarını dile getirdi. Kurum, eğitimden sağlığa, ulaştırmadan şehirciliğe kadar her alanda olduğu gibi konut alanında da vatandaşların yanında olduklarını kaydetti.





"5 MİLYONDAN FAZLA VATANDAŞ YUVA SAHİBİ OLDU"

Afet durumlarında devletin hızla harekete geçtiğini ve bir saat içinde afet bölgelerine ulaştıklarını hatırlatan Bakan Kurum, sosyal konut projeleriyle ilgili verileri paylaştı. Dar gelirli vatandaşların ev sahibi yapılmasının öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirten Kurum, TOKİ Başkanlığı eliyle bugüne kadar parkları, okulları ve bahçeleriyle birlikte 1 milyon 170 bin sosyal konut üretildiğini açıkladı. Bu projeler sayesinde 5 milyondan fazla vatandaşın yeni yuvalarına kavuştuğu bildirildi.





DEPREM BÖLGESİNE ÖZEL KONTENJAN

Deprem bölgesindeki inşaat tecrübesinin tüm dünya tarafından gıptayla izlendiğini savunan Bakan Kurum, bu birikimi 81 ile yayarak "yüzyılın konut projesini" hayata geçireceklerini söyledi. Deprem konutlarının tamamlanmasına rağmen bölgedeki çalışmaların bitmediğini vurgulayan Kurum, sosyal konut projelerinde depremden etkilenen 11 ile öncelik verdiklerini duyurdu.

Bakan Kurum, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Malatya'daki hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimi öncesinde, 11 ile özel kontenjan ayırdıklarını ve verilen sözleri tutmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.



