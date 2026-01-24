ABD tutuklanan çocuk için ayakta

ABD Göçmenlik ve Gümrük Dairesi (ICE) görevlileri tarafından Minnesota’da düzenlenen bir göçmen operasyonunda beş yaşındaki bir çocuk babasıyla birlikte gözaltına alındı. Polislerin çocuğu operasyonun bir parçası olarak kullandığı iddiaları tepkileri de beraberinde getirdi. Okul öncesi eğitim alan Liam Ramos, babası Adrian Alexander Conejo Arias ile birlikteyken evlerinin önünde ICE görevlileri tarafından durduruldu. İç Güvenlik Bakanlığı, X üzerinden yaptığı açıklamada, “ICE bir çocuğu hedef almadı” ifadelerini kullandı. Operasyonun “yasa dışı göçmen” olarak nitelendirilen baba için yapıldığı, babanın görevliler yaklaşınca oğlunu “terk ettiği” iddia edildi.

ÇOCUĞU KULLANDILAR İDDİASI

Okul yetkilileri, bir ICE görevlisinin çocuktan evin kapısını çalmasını ve içeride başka biri olup olmadığını kontrol etmesini istediğini aktardı. Çocuğun olay anında okuldan yeni döndüğü kaydedildi. Evde yaşayan başka bir yetişkinin çocuğu içeri almak istediğini ancak buna izin verilmediği de belirtildi. Okul yönetim kurulu üyesi Mary Granlund, olay yerinde olduğunu ve göçmenlik yetkililerine Liam’ı kendisinin alabileceğini söylediğini, buna rağmen çocuğun gözaltına alındığını ifade etti.

TEPKİLER ARTTI

Columbia Heights Devlet Okulları Müdürü Zena Stenvik, “Neden beş yaşındaki bir çocuk gözaltına alınıyor? Bu çocuğun şiddet içeren bir suçlu olarak sınıflandırılacağını kim söyleyebilir?” ifadeleriyle tepki gösterdi. Sosyal medyada da operasyona tepkiler büyürken çocuğun gözaltına alınmasına tepki gösteren aktivistler protesto eylemleri düzenledi.

BU KEZ VANCE SAVUNDU