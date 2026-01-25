ABD'yi etkisi altına alan kar fırtınası ve soğuklarda 920 bine yakın kişi elektriksiz kaldı

ABD’yi etkisi altına alan kar fırtınası ve dondurucu soğuklar nedeniyle 10 binden fazla uçuş iptal edilirken, 920 bine yakın kişi de elektriksiz kaldı.

ABD’de “tarihi” olarak nitelenen kar yağışı ve soğuklar etkili oluyor.

Texas, New York, New Jersey ve Washington D.C. eyalet ve bölgeleri dahil ülkenin orta ve kuzeydoğusundaki eyaletlerde başlayan kar fırtınası ve dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilemeye başladı.

Ülkedeki hava trafiğini takip eden Flightaware sitesine göre ülke genelinde bugün 10 binden fazla uçuş iptal edilirken, 8 binden fazla uçuş da ertelendi.

Çevrim içi elektrik kesintisi takip sitesi poweroutage sitesine göre de 260 bine yakını Tennessee’de, 140 bine yakını Texas’ta ve 125 bine yakını Mississippi'de olmak üzere sert kış şartlarının etkili olduğu eyaletlerde 920 bine yakın kişi elektriksiz kaldı.

New York’ta okullar kapatıldı

Başkent Washington D.C.’de 10 santimetre, New York ve New Jersey eyaletlerinde ise 30 santimetreye kadar kar yağışı beklenirken, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, New York’ta okulların yarın kapalı olacağını açıkladı.

Mamdani, yerel medyaya açıklamasında, "Kar yağışı şehrimizi kaplamaya başlarken ve koşullar tehlikeli hale gelirken, okul binalarını kapatmak New Yorkluların güvenliğini sağlamak için gerekli bir adımdır." ifadelerini kullandı.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, ülkede 190 milyon insanın, güney eyaletlerinde tehlikeli buzlanma, kuzey doğu eyaletlerinde de kar fırtınası altında olduğunu açıkladı.

Yetkililer, kar fırtınasının ülkenin büyük bir bölümünde yarına kadar devam edeceği, ardından çok düşük sıcaklıkların gelmesi ve bunun sonucunda buzlanma ile "tehlikeli seyahat ve altyapı etkileri" nin birkaç gün boyunca sürmesinin beklendiği konusunda uyardı.











