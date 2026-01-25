ABD'de kar fırtınası nedeniyle 13 binden fazla uçuş iptal edildi

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Texas'tan ülkenin kuzeydoğusuna kadar olan bölgelerde yoğun kar yağışı ve dondurucu soğukların beklediğini açıkladı. Yetkililer, bölge sakinlerine evde kalmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları uyarısında bulundu.