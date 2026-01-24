ABD'e kar alarmı: Vashington'da 'acil durum' ilan edildi

Teksas eyaletinin doğusundan ülkenin güneyine kadar uzanan geniş bir bölgede "felç edici bir buz fırtınası" görülebileceği uyarısında bulunulan açıklamada, "tarihi nitelikte" olacağı ifade edilen karlı ve fırtınalı havanın bugünden itibaren ülkenin orta kesimlerini etkisi altına alacağı ve doğuya doğru ilerleyerek "yaygın buzlanma ve tehlikeli soğuklar" getireceği vurgulandı.