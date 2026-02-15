Samsun'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, saat 00.20'de Samsun'da Vezirköprü merkezli 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
