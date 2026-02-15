Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Samsun
Samsun'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Samsun'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

00:3515/02/2026, Pazar
G: 15/02/2026, Pazar
Diğer
Sonraki haber
T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, saat 00.20'de Samsun'da Vezirköprü merkezli 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde saat 00.20'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Vezirköprü ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.


Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.



#Deprem
#AFAD
#Samsun
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 Ramazan Ayı Ne Zaman Başlıyor? İlk Oruç, İlk İftar ve İlk Sahur Tarihi (Diyanet Takvimi)