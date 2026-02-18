Devler Ligi'nde play-off heyecanı devam ediyor. Bu akşam saat 20.45'te Karabağ ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Maç tabii spor ekranlarından yayınlanacak. Karabağ - Newcastle United maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN NOTLAR

Avrupa kupalarında bugüne kadar Azerbaycan takımlarıyla dokuz kez karşılaşan İngiliz temsilcileri (tamamı Karabağ'a karşı), bu karşılaşmalarda mağlubiyet yaşamadı (8G 1B).Avrupa kupalarında İngiliz takımlarını konuk ettiği dört maçı da kazanamayan Karabağ (1B 3M), bu karşılaşmaların üçünde gol atamadı ancak bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Chelsea ile 2-2 berabere kaldı.

Karabağ maçı için 4070 kilometre seyahat edecek olan Newcastle United, bir Şampiyonlar Ligi deplasmanı için en uzun mesafe kateden takım olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı ilk iki maçı kazanan Karabağ, daha sonraki altı karşılaşmada sadece bir galibiyet alabildi (1B 4M).

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin play-off aşamasında oynanacak sekiz eşleşme içerisinde iki tarafın da eleme turlarında ilk kez boy göstereceği tek rekabet Karabağ ile Newcastle arasında.

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son altı maçta da kalesinde 2+ gol gören Karabağ, turnuvada bu sezon Kairat'ın (22) ardından en fazla gol yiyen ekip konumunda (21).

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon dört maç kazanan Newcastle United bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılırsa, Eddie Howe turnuvanın bir sezonunda en fazla galibiyet alan İngiliz menajerler olan Bobby Robson (2002/03; Newcastle) ve Graham Potter'ın (2022/23; Chelsea) rekoruna ortak olacak

Newcastle'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerin %76'sında (13/17) Anthony Gordon (6 gol & 2 asist) ya da Harvey Barnes'ın (5 gol & 1 asist) payı bulunuyor.

Karabağ formasıyla bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde dört gol atan Camilo Duran, turnuvanın tek sezonunda 5+ gole ulaşan üçüncü Kolombiyalı olmayı hedefliyor (Jackson Martinez; 2014/15'te 7 gol & Radamel Falcao; 2016/17'de 5 gol).

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Newcastle formasıyla en fazla savunma hattı kıran pas veren oyuncu olan Bruno Guimaraes (13), bu alanda Joshua Kimmich (16) ve Joey Veerman'ın (15) ardından en yüksek sayının sahibi.

KARABAĞ - NEWCASTLE UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Karabağ - Newcastle United maçı bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Maç tabii spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

KARABAĞ - NEWCASTLE UNİTED CANLI SKOR

KARABAĞ - NEWCASTLE UNİTED CANLI İZLE

Karabağ - Newcastle United maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.



