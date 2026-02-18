Yeni Şafak
Bir gecede iki rekor! Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde tarihe geçti

Bir gecede iki rekor! Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti

18/02/2026, Çarşamba
G: 18/02/2026, Çarşamba
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u konuk eden Galatasaray, sahadan 5-2'lik tarihi bir skorla ayrıldı. 2-1 geriye düştüğü maçın ikinci yarısında adeta kükreyen sarı-kırmızılılar; Gabriel Sara, Noa Lang (2), Davinson Sanchez ve Sacha Boey'in golleriyle Torino temsilcisini sahadan sildi. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla bir gecede iki rekora imza attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, son 16 turu play-off etabındaki ilk maçta Juventus'u farklı mağlup edip tur kapısını araladı. 


Galatasaray, Juventus'la oynayacağı rövanş öncesinde avantajı yakalarken bu maçta ilkleri yaşadı.


Galatasaray'ın 5-2'lik Juventus zaferinde galibiyet gollerini Gabriel Sara, Noa Lang (2), Davinson Sanchez ve Sacha Boey attı.


Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ndeki en farlı galibiyetine imza attı. Öte yandan Galatasaray, Avrupa'nın 1 numaralı kupasında 5 gol kaydeden ilk Türk takımı olarak tarihe geçti.


Juventus karşısında ikinci ve dördüncü golleri kaydeden Noa Lang da sarı-kırmızılı takımda ilki yaşadı.

Lang, Galatasaray tarihinde çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında duble yapan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti.

