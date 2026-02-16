Sahte ikamet ağına operasyon

Başsavcılık, suçu işlediği tespit edilen 78 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verdi. Dün sabah operasyon için düğmeye basan polis ekipleri, İstanbul, Ağrı, Samsun, Ordu, Aydın, Ankara, Sivas ve Tekirdağ’da eş zamanlı baskın düzenledi. 8 ildeki operasyonlarda 51 şüpheli gözaltına alındı. İkamet iznine başvuran bazı yabancı uyruklu kişilerin, işlemlerde sahte ve tahrif edilmiş belgeler ile sahte içerikli taahhütnameleri kullandığı belirlendi.