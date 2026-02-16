Yeni Şafak
Sahte ikamet ağına operasyon

Burak Doğan
04:0016/02/2026, Pazartesi
G: 16/02/2026, Pazartesi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 268 yabancı uyrukluya sahte belgelerle ikamet izni çıkarıldığını tespit etti.

Başsavcılık, suçu işlediği tespit edilen 78 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verdi. Dün sabah operasyon için düğmeye basan polis ekipleri, İstanbul, Ağrı, Samsun, Ordu, Aydın, Ankara, Sivas ve Tekirdağ’da eş zamanlı baskın düzenledi. 8 ildeki operasyonlarda 51 şüpheli gözaltına alındı. İkamet iznine başvuran bazı yabancı uyruklu kişilerin, işlemlerde sahte ve tahrif edilmiş belgeler ile sahte içerikli taahhütnameleri kullandığı belirlendi.



#Operasyon
#İstanbul
#İkametgah
