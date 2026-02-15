Tokat merkezli 4 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 2 kişi tutuklandı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik Tokat merkezli İzmir, İstanbul ve Amasya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal de ele geçirildi.