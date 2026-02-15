Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tokat
Tokat merkezli 4 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 2 kişi tutuklandı

Tokat merkezli 4 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 2 kişi tutuklandı

14:1615/02/2026, الأحد
AA
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv.
Fotoğraf: Arşiv.

Tokat merkezli 4 ilde yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik Tokat merkezli İzmir, İstanbul ve Amasya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal de ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 kişi adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 2'si tutuklandı, 1'ine ev hapsi verildi, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




#FETÖ
#Tokat
#emniyet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Elektrik ne zaman gelecek? 15 Şubat Pazar BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama