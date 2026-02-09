29 ilde FETÖ operasyonu: 63 şüpheli yakalandı

FETÖ'ye yönelik 29 ilde düzenlenen operasyonlarda 63 şüpheliden 41'i tutuklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik son 2 haftada jandarma tarafından 29 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 63 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya "FETÖ'ye yönelik 29 ilde Jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda 63 şüpheliyi yakaladık. 41'i tutuklandı. 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor." dedi.
Sosyal medya hesabından operasyona ait detayları paylaşan Bakan Yerlikaya,
"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarımızca; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Osmaniye, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Yozgat ve Zonguldak’ta operasyonlar düzenlendi. FETÖ terör örgütünün ‘Güncel Yapılanması’ içerisinde faaliyet yürüten, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunan, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan, sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ’nün propagandasını yapan ve yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 63 şüpheli yakalandı. 41’i tutuklandı. 4’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor"
ifadelerine yer verdi.
