Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 10 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte yürütülen uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ve ilçelerde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.