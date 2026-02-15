Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 10 şüpheli tutuklandı

Yeni Şafak
20:3815/02/2026, Pazar
AA
Adreslerde 416 gram uyuşturucu madde, 21 sentetik uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 4 hassas terazi, ruhsatsız tüfek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Sinop’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10’u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte yürütülen uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ve ilçelerde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde 416 gram uyuşturucu madde, 21 sentetik uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 4 hassas terazi, ruhsatsız tüfek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.


