Sultangazi’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede belirlenen 3 eve operasyon düzenledi. Habibler Mahallesi’nde 10 Şubat’ta gerçekleştirilen operasyonlarda V.A. (62), Ü.A. (33) ve E.G. (44) gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 1 kilo 852 gram marihuana, 1 hassas terazi, 1 av tüfeği, 1 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca ile uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi.