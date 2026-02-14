Yeni Şafak
Sultangazi’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Sultangazi’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

16:0714/02/2026, Cumartesi
DHA
İstanbul
İstanbul

İstanbul Sultangazi’de uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik 3 adrese düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 1 kilo 852 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüphelilerden 1’i tutuklandı.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede belirlenen 3 eve operasyon düzenledi. Habibler Mahallesi’nde 10 Şubat’ta gerçekleştirilen operasyonlarda V.A. (62), Ü.A. (33) ve E.G. (44) gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 1 kilo 852 gram marihuana, 1 hassas terazi, 1 av tüfeği, 1 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca ile uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi.

1 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden V.A. ve Ü.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.




