Kendini polis ve savcı olarak tanıtan şebekeye 11 ilde operasyon: 22 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, şüphelilerin müştekileri telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp toplamda yaklaşık 87 milyon TL dolandırdıkları tespit edildi.