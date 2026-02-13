Yeni Şafak
Kendini polis ve savcı olarak tanıtan şebekeye 11 ilde operasyon: 22 tutuklama

17:1213/02/2026, Cuma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp mağdurları yaklaşık 87 milyon TL dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik 11 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, şüphelilerin müştekileri telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp toplamda yaklaşık 87 milyon TL dolandırdıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Ankara merkezli olarak İstanbul, Adana, Mersin, Gaziantep, Şanlıurfa, Aydın, İzmir, Çankırı, Kayseri ve Eskişehir’de 11 Şubat 2026 tarihinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Şube Amirliği koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.






