Faturasız elektronik sigara ve parfüm satışına yönelik operasyon

Faturasız elektronik sigara ve parfüm satışına yönelik operasyon

16:3613/02/2026, Cuma
IHA
Şüpheliler hakkında, ’5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet’ ve ’6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet’ suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Şüpheliler hakkında, '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' ve '6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet' suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Eskişehir’de jandarma ekiplerince bir iş yeri ve araçta yapılan aramalarda çok miktarda faturasız elektronik sigara ve yabancı menşeili parfüm ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre; İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde, Odunpazarı İlçesi’nde şüpheli şahısların yasa dışı yollardan temin ettikleri faturasız yabancı menşeili elektronik sigara ve parfümleri haksız kazanç elde etmek maksadıyla piyasaya sürecekleri öğrenildi. Ekiplerce konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Şüpheli bir şahsın iş yerinde yapılan aramada 77 adet elektronik sigara, şüpheli 4 şahsın bulunduğu araçta ise 59 adet çeşitli markalara ait faturasız yabancı menşeili parfüm ele geçirildi. Şüpheliler hakkında, ’5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet’ ve ’6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet’ suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.



