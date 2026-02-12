Yeni Şafak
Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

17:2212/02/2026, Perşembe
DHA
Eskişehir’de sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 10’u tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Polis ekipleri tarafından 25 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarında, 13 bin 946 sentetik hap, 75 gram metamfetamin, ⁠2,49 gram kokain, ⁠1,16 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan 25 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10’u tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında 7 şüpheli hakkında ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma’ suçu kapsamında adli işlem uygulandı.





