Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarında, 13 bin 946 sentetik hap, 75 gram metamfetamin, ⁠2,49 gram kokain, ⁠1,16 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan 25 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10’u tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında 7 şüpheli hakkında ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma’ suçu kapsamında adli işlem uygulandı.