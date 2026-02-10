Eskişehir’de muhtarlara siber güvenlik eğitimi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, farkındalık oluşturmak amacıyla mahalle muhtarlarına siber güvenlik eğitimi gerçekleştirdi. Eğitimde konuşma yapan Eskişehir Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, "Bu dijital okuma yazmayı bilmediğimiz andan itibaren elimize telefonumuzu aldığımızda sanki ucu bucağı olmayan bir dünyanın içerisine giriyoruz." ifadelerini kullandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, dijital dünyada artan suç oranlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla mahalle muhtarlarına yönelik siber güvenlik eğitimi gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen programa çok sayıda mahalle muhtarı katılım sağladı. Eğitimde, internetin güvenli kullanımı ve dijital kumar bağımlığı gibi konularda önlemler detaylı bir şekilde ele alındı.
"İnternet üzerinde bıraktığımız izler asla kaybolmuyor"
Eğitimin açılış konuşmasını yapan Eskişehir Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, dijital dünyanın kaçınılmaz bir parça haline geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bugün çağımızın sorunu artık neredeyse dijital bir dünyada yaşıyoruz. İnternet hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. İnternet üzerinde güvenli ve bilinçli internet kullanımının ne olduğu konusunda vatandaşlarımıza sürekli siber suçlarla mücadele şubelerimiz bilgilendirme yapıyor ama biz istedik ki bunu bir de muhtarlarımızla yapalım. İnternet üzerinde bıraktığımız izler asla kaybolmuyor. İnternet okumayı bilmediğimiz andan itibaren, bu dijital okuma yazmayı bilmediğimiz andan itibaren elimize telefonumuzu aldığımızda sanki ucu bucağı olmayan bir dünyanın içerisine giriyoruz."
"Suça girmemek ve paramızı kaptırmamak için bilinçli olmalıyız"
Teknoloji bağımlılığı ve siber dolandırıcılık konularına dikkat çeken Yılmaz, muhtarların toplumdaki köprü görevine vurgu yaparak konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Sonsuz bir dünyada ama sorumsuz olmayan bir dünyadayız. Sorumluluklar getiren bir dünyadayız. Dijital dünya bununla beraber teknoloji bağımlılığı gibi bir sıkıntı doğurmaya başladı. Son zamanlarda hepimizin malumu bu kumar konusunda artık gidip de bir yerlerde fiziki kumar oynamadan burada kumar oynayıp bütün ailesini, kendisini mahveden ve arkasından artık çıkış yolu bulamayıp intihar eden insanlarımız olmaya başladı. Korkmak değil ama bilerek yapmak, bilerek bakmak, suça girmemek, paramızı kaptırmamak lazım. O kadar çok dolandırıcılık olayıyla karşılaşıyoruz ki bunları bilmek lazım. Sizlerin burada çok ciddi bir görevi var. Çok ciddi bir insan kitlesine ulaşıyorsunuz."
Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz’ın konuşmasının ardından, Siber Şube Polis Memuru Sefa Şeker tarafından muhtarlara siber hayatta dikkat edilmesi gereken teknik detaylar ve korunma yöntemleri hakkında sunum yapıldı.