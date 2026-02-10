Eskişehir’de muhtarlara siber güvenlik eğitimi

"Bugün çağımızın sorunu artık neredeyse dijital bir dünyada yaşıyoruz. İnternet hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. İnternet üzerinde güvenli ve bilinçli internet kullanımının ne olduğu konusunda vatandaşlarımıza sürekli siber suçlarla mücadele şubelerimiz bilgilendirme yapıyor ama biz istedik ki bunu bir de muhtarlarımızla yapalım. İnternet üzerinde bıraktığımız izler asla kaybolmuyor. İnternet okumayı bilmediğimiz andan itibaren, bu dijital okuma yazmayı bilmediğimiz andan itibaren elimize telefonumuzu aldığımızda sanki ucu bucağı olmayan bir dünyanın içerisine giriyoruz."

"Sonsuz bir dünyada ama sorumsuz olmayan bir dünyadayız. Sorumluluklar getiren bir dünyadayız. Dijital dünya bununla beraber teknoloji bağımlılığı gibi bir sıkıntı doğurmaya başladı. Son zamanlarda hepimizin malumu bu kumar konusunda artık gidip de bir yerlerde fiziki kumar oynamadan burada kumar oynayıp bütün ailesini, kendisini mahveden ve arkasından artık çıkış yolu bulamayıp intihar eden insanlarımız olmaya başladı. Korkmak değil ama bilerek yapmak, bilerek bakmak, suça girmemek, paramızı kaptırmamak lazım. O kadar çok dolandırıcılık olayıyla karşılaşıyoruz ki bunları bilmek lazım. Sizlerin burada çok ciddi bir görevi var. Çok ciddi bir insan kitlesine ulaşıyorsunuz."