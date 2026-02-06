Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Epstein dosyaları kapsamında bilgi kirliliği oluşturan hesaplara erişim engeli

Epstein dosyaları kapsamında bilgi kirliliği oluşturan hesaplara erişim engeli

23:476/02/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Jeffrey Epstein
Jeffrey Epstein

İletişim Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Epstein dosyalarına yönelik bilgi kirliliği oluşturan 13 X, 7 TikTok hesabına erişim engeli getirdiğini açıkladı.

İletişim Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Epstein dosyaları kapsamında bilgi kirliliği oluşturan hesaplara erişim engeli getirildi.


İletişim Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Epstein dosyaları kapsamında bilgi kirliliği oluşturarak, Türkiye’yi ve devlet büyüklerini hedef alan 13 X (Twitter) ve 7 TikTok hesabına erişim engeli getirildiği açıklandı. Söz konusu kimliği tespit edilen kullanıcılar hakkında da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.



#Jeffrey Epstein
#Belge
#Siber Suç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BUSKİ su kesintisini duyurdu: Bursa Mudanya’da 15 gün sürecek su kesintisi programı açıklandı