İletişim Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Epstein dosyaları kapsamında bilgi kirliliği oluşturan hesaplara erişim engeli getirildi.

İletişim Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Epstein dosyaları kapsamında bilgi kirliliği oluşturarak, Türkiye’yi ve devlet büyüklerini hedef alan 13 X (Twitter) ve 7 TikTok hesabına erişim engeli getirildiği açıklandı. Söz konusu kimliği tespit edilen kullanıcılar hakkında da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.