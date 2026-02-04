Yeni Şafak
CANLI YAYIN
Fransa'nın eski Kültür Bakanı Lang Epstein'ı övgüyle anlattı: Tanımış olmaktan pişman değilim

18:384/02/2026, Çarşamba
AA
Eski Fransa Kültür Bakanı Jack Lang ile Jeffrey Epstein
Eski Fransa Kültür Bakanı Jack Lang, konuk olduğu Fransız bir kanalda Jeffrey Epstein'in sanatçı kişiliği ve tanışıklığına ilişkin konuştu. Epstein'in sanat ve sinemaya tutkulu biri olduğunu belirten Lang, "Size anlattığım ilk Epstein'i tanımış olmaktan pişman değilim." ifadelerini kullandı.

Eski Fransa Kültür Bakanı Jack Lang, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein hakkında
"çekici, sanat tutkunu bir adam"
değerlendirmesinde bulundu.

Lang, konuk olduğu Fransız BFMTV kanalında, Epstein ile arasındaki bağlar hakkında açıklamalar yaptı.

Epstein'la arkadaşı olan ABD'li yönetmen Woody Allen aracılığıyla tanıştığını kaydeden Lang, Epstein'le yaklaşık 15 yıl önce tanıştığını söyledi.

Lang,
"(Epstein) Onun hakkında hiçbir şey bilmiyordum, sanat, kültür, sinemaya tutku duyan bir adam olduğunu keşfettim."
diyerek, Epstein'ın sergi, film ve gösterileri görmek için sürekli Paris'e geldiğini belirtti.
Lang, Fransız BFMTV kanalına konuk oldu

"Epstein'i tanımış olmaktan pişman değilim"

"(Epstein) Benim için bir arkadaş değil çünkü arkadaşlık, benim için daha kutsal bir şey."
ifadesini kullanan Lang, Epstein'i
"bir tanıdık"
olarak nitelendirdi.
Lang, Epstein'in o dönem ceza aldığını bilmediğini savunarak,
"Ne yanlış yaptım ki? Pirüpakım. Size anlattığım ilk Epstein'i tanımış olmaktan pişman değilim."
ifadelerini kullandı.

Birkaç gün önce Epstein dosyasıyla ilgili belgelerde isminin geçtiğini öğrendiğini aktaran Lang, Epstein'den arkadaşlarının yapacağı bir film için para istediğini belirtti.

Arap Dünyası Enstitüsü (IMA) Başkanı olan Lang, Enstitüdeki görevinden ayrılmayı bir saniye bile düşünmediğini kaydetti.

Lang,
"Benim tanıdığım Jeffrey, çekici, sanat tutkunu bir adamdı."
diyerek, Epstein'ın suç işlemiş olduğunu öğrendiği andan itibaren kendisiyle her türlü iletişime son verdiğini savundu.
Fransa'nın eski Kültür Bakanı Lang ile Jeffrey Epstein Louvre müzesi önünde

Lang'ın ismi, Epstein belgelerinde 600'den fazla kez geçiyor

Eski Fransa Kültür Bakanı Lang'ın adı Epstein dosyası kapsamında yayımlanan belgelerde 600'den fazla kez yer alıyor.

Belgelere göre, Lang Epstein'e Paris'te farklı kültürel geziler önerirken, ABD'li milyarder, eski Fransız Bakan'a Fas'a gitmesi için Nisan 2017'de uçağını ödünç veriyor.

Bir başka e-postada ise Lang'ın çocukların dini ve cinsellik eğitimi hakkında Epstein'e sorular sorduğu görülüyor.

Epstein'in Mart 2019'da ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon'a gönderdiği bir mesajda, Paris'teki Louvre Müzesi'nin önünde Lang ile yan yana çekildikleri bir fotoğraf karesi de yer alıyor.


Epstein'ın "vergi cenneti"

Mediapart internet sitesi, Epstein'e ilişkin açıklanan yeni belgelere dayandırdığı haberde, Epstein'ın 2016'da "vergi cenneti" olarak da bilinen ABD'ye ait Virgin Adaları'nda kurduğu bir şirketin hisselerinin yarısının Lang'ın kızı Caroline Lang'a ait olduğunu ortaya koymuştu.

Epstein'a dosyasındaki belgelerde adı 900'den fazla kez geçen Caroline Lang, bu olayın ortaya çıkmasının ardından Bağımsız Yapımcılar Sendikasındaki (SPI) genel sekreterlik görevinden istifa etmişti.

Fransa'dan Epstein dosyasına tepkiler

Fransa Ulusal Meclis Başkan Yardımcı ve Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi Milletvekili Clemence Guette, ABD merkezli X hesabından yaptığı açıklamada, Epstein belgelerinde ortaya konan suçlara karşı sessiz kalınmasına tepki gösterdi.

Guette, ABD Adalet Bakanlığı tarafından bir kısmı kamuoyuyla paylaşılan belgelerde, Epstein'in Fransa içinde de faaliyetlerde bulunduğu ve pedofili, insan kaçakçılığı, siyasal aktivitelerin yasa dışı finansmanı gibi suçlara karıştığının açık olduğunu hatırlatarak harekete geçilmesi çağrısı yaptı.

LFI partisinin kurucusu Jean-Luc Melenchon ise açıklamasında,
"Görünüşe göre Epstein ne Fransız basını ne de yargısı için bir sorun teşkil ediyor. Kurbanlar bunu hak etmiyor."
ifadelerini kullandı.


