Trump'ı suçladı aynısı başına geldi: Elon Musk'ın 'Epstein' mailleri paylaşıldı

ABD Adalet Bakanlığı, üst düzey siyasetçiler ve iş insanlarıyla bağlantıları skandallara konu olan cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile bağlantılı 3,5 milyon sayfa belge, 180 bin fotoğraf ve 2 bin video yayınladı. Yeni paylaşılan e-postalardan birinde ünlü milyarder iş insanı Elon Musk’ın 2013 yılında Epstein’e Karayipler’deki adasına ne zaman gideceklerini sorduğu ortaya çıktı.





ABD Adalet Bakanı Yardımcısı Todd Blanche, bugün Adalet Bakanlığı’nda bir basın toplantısı düzenleyerek cinsel istismar ve reşit olmayan kız çocuklarının fuhuşa zorlanması gibi suçlamalarla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili yeni yayınlanan belgelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında Blanche, Adalet Bakanlığı’nın şeffaflık yasası çerçevesinde Epstein’e ilişkin olarak 3,5 milyon sayfa belge, 180 bin fotoğraf ve iki bin video yayınladığını açıkladı.

Blanche, dosyaların yayınlanması sürecinde hukukçular ve uzmanlardan oluşan 500’den fazla profesyonelin gece gündüz çalıştığını söyledi. Adalet Bakanı Yardımcısı, 2 bin video ve 180 bin fotoğrafın Epstein’in yanı sıra çevresindekiler tarafından çekilen ve kaydedilen materyalleri de kapsadığını ifade ederken, paylaşılan dosyalarda kurbanların teşhis edilmesini sağlayacak veriler, tıbbi veriler, çocuk istismarı içeren materyaller ve soruşturmaya zarar verecek materyallerde gidildiğini bildirdi.





Blanche, redaksiyon sürecinde dosyalarda Epstein’in eski sevgilisi Ghislaine Maxwell haricindeki tüm kadınların yüzlerinin gizlendiğini fakat hiçbir erkeğin yüzünün gizlenmediğini söyledi.









"Başkan Trump’ı korumaya çalışmadık"





Blanche, Adalet Bakanlığı’nın Epstein dosyalarının paylaşılmadan önceki redaksiyonunda bir dönem Epstein ile dostluk ilişkisi olan ABD Başkanı Donald Trump’ın korunması için bir çaba göstermediklerini söyledi. Epstein dosyalarında Trump’a ilişkin tüm belge, fotoğraf ve bilgilerin paylaşılıp paylaşılmadığına ilişkin bir soruya cevap veren Blanche, "Sizleri, şeffaflık yasasına riayet ettiğimiz konusunda sizleri temin etmek isterim. Başkan Trump’ı korumadık. Kimseyi korumadık ve korumuyoruz" dedi.





Blanche, Başkan Trump’ın Epstein dosyaları konusunda şeffaf olunması ve talimatı verdiğini ve bakanlığın da bu talimatı yerine getirdiğini söylerken, ABD Kongresi üyelerinin tümünün dosyaların redakte edilmemiş halini görüntüleyebildiklerini de ifade etti. Blanche, bakanlığın Epstein dosyalarının yayınlanmasındaki gecikmeyi ise Epstein’in istismar ettiği kurbanların korunması için itinalı davranılması olarak açıkladı.









"Kurbanların mahremiyeti ihlal edildi"





Jeffrey Epstein’in istismar kurbanlarından onlarcasının avukatlığını üstlenmiş olan hukukçu Bradley Edwards, yeni yayınlanan dosyalardaki redaksiyonun yetersizliği nedeniyle çok sayıda cinsel istismar kurbanının mahremiyetlerini ihlal ettiğini savundu. Edwards, bakanlığın Epstein’in kurbanlarının tam listesine sahip olduğunu ve redaksiyonların yetersizliğinin hata eseri olamayacağını ileri sürdü.





ABD Adalet Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde Epstein’e ilişkin son paylaşımlara erişim için kullanıcılardan 18 yaş üstünde olduklarını doğrulamalarını talep ediliyor.









Ticaret Bakanı Lutnick'in Epstein’i bağış etkinliğine davet ettiği ortaya çıktı





Yeni yayınlanan milyonlarca belge incelenmeye devam ederken, ABD basınında ilk paylaşılan verilerden biri, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in 2015 yılında Jeffrey Epstein’i Hillary Clinton için gerçekleştirilen bir bağış etkinliğine davet etmiş olması oldu. Yeni yayınlanan belgeler arasında yer alan bir e-postada Lutnick’in Epstein’in asistanı ile iletişim kurarak Epstein’i dönemin ABD Başkanı adayı olan Hillary Clinton için gerçekleştirilen bir bağış etkinliğine davet ettiği görüldü.









Musk’ın Epstein’e "Adaya ne zaman gidelim" sorusu





Yeni paylaşılan başka bir e-postada ise 2013 yılında milyarder iş insanı Elon Musk’ın Epstein’e Karayipler’deki adaya ne zaman gideceklerini sorduğu ortaya çıktı. Daha önceki açıklamalarında Epstein’in sahibi olduğu iki adadan birine gelmesi için yaptığı davetleri reddettiğini ileri süren Musk’ın 13 Aralık 2013 tarihli bir e-postada Epstein’e, "Tatilde İngiltere Virjin Adaları yakınlarında Saint Barthelemy Adası’nda olacağım. Ne zaman müsait olursun?" diye yazdığı görüldü.





Epstein’in ise 2 gün sonra yazdığı cevapta yılbaşında ziyarete uygun olduğunu ifade ederek, "Senin için her zaman yerimiz var" dediği görüldü. Yazışmaların devamında Musk’ın Epstein’e "Ayın 2’sinde adaya ne zaman gidelim?" diye sorduğu ortaya çıktı.









Musk, Trump’ı suçlamıştı





Musk, ABD Başkanı Donald Trump’ın en yakın danışmanlarından biriyken geçtiğimiz yıl Trump ile aralarının açılmasının ardından Trump’ın Epstein dosyalarını yayınlamama sebebinin isminin bu dosyalarda geçmesi olduğu suçlamasında bulunmuştu. Musk, geçtiğimiz Eylül ayında isminin daha önce paylaşılan dosyalarda geçmesinin ardından sosyal medyada yayınladığı açıklamada Epstein’in kendisini adasına davet ettiğini fakat bunu reddettiğini söylemişti.

Cinsel istismar skandalı öncesinde siyasetçiler, finansçılar, bilim insanları ve yüksek profilli sosyal çevreler arasında bir tür aracılık rolü oynayan iş insanı Epstein, cinsel ilişki amaçlı insan kaçakçılığı ve reşit olmayan kız çocuklarının cinsel istismarı suçlamalarıyla yargılanırken 2019 yılında cezaevinde ölü halde bulunmuş ve intihar ettiği öne sürülmüştü.







