Şifreli grup kurup 24 saat kuryelerle uyuşturucu sattılar: Yüzlerce kişi yakalandı

09:2010/02/2026, Salı
G: 10/02/2026, Salı
AA
Zehir ticaretinde dijital ağ çöktü.
İstanbul merkezli 14 ilde sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 305 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiğini ve 305 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Şifreli uygulamalarla satış yaptılar

İstanbul genelinde 5 aydır yürütülen çalışmalar sonucunda mesajlaşma programları ve sosyal medya paylaşım platformunda uçtan uca şifreli gruplar kurarak, bu gruplar üzerinden güvene dayalı kurye sistemi ağıyla ya da bireysel olarak uyuşturucu satıldığının belirlendiği aktaran Yerlikaya, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte yürütülen ortak çalışmalarda, özel ve gizli üyelik sistemiyle oluşturulan gruplardan paylaşılan mesajlaşmalara ulaşılması üzerine bu mecralarda "yönetici", "moderatör" olarak faaliyet gösteren şüphelilerin tespit edildiğini kaydetti.

Şüphelilerin farklı kanal veya gruplar üzerinden de aktif şekilde suç paylaşımları yaparak uyuşturucu ticareti yaptıklarının tespit edilmesi üzerine İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Hatay, Mardin, Adıyaman, Giresun, Kastamonu ve Muş'ta bu sabah eş zamanlı olarak operasyonlar düzenlendiği bilgisini veren Yerlikaya,
"Uyuşturucuyla mücadele, yalnızca bir iç güvenlik meselesi değildir. Bu mücadele, küresel bir güvenlik mücadelesidir. Biz, uyuşturucuya topyekun savaş açtık. Bu savaşı da, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz"
ifadelerini kullandı.


