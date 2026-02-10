Şifreli grup kurup 24 saat kuryelerle uyuşturucu sattılar: Yüzlerce kişi yakalandı

İstanbul merkezli 14 ilde sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 305 kişi yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiğini ve 305 şüphelinin yakalandığını belirtti.
Şifreli uygulamalarla satış yaptılar
İstanbul genelinde 5 aydır yürütülen çalışmalar sonucunda mesajlaşma programları ve sosyal medya paylaşım platformunda uçtan uca şifreli gruplar kurarak, bu gruplar üzerinden güvene dayalı kurye sistemi ağıyla ya da bireysel olarak uyuşturucu satıldığının belirlendiği aktaran Yerlikaya, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte yürütülen ortak çalışmalarda, özel ve gizli üyelik sistemiyle oluşturulan gruplardan paylaşılan mesajlaşmalara ulaşılması üzerine bu mecralarda "yönetici", "moderatör" olarak faaliyet gösteren şüphelilerin tespit edildiğini kaydetti.