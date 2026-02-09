Ticaret Bakanlığı'ndan kaçakçılığa büyük darbe: Ocak'ta 7,6 milyar TL'lik ürün yakalandı

"Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri, ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabet ortamı oluşturan, ticari işleyişi sekteye uğratan ve toplum sağlığını tehdit ederek özellikle gençlerimizi bağımlılığa sürüklemeye çalışan kaçakçılığın hiçbir türüne kesinlikle geçit vermemektedir. Gümrükler Muhafaza teşkilatımız, kamu düzeninin korunması, kamu gelirlerinin güvence altına alınması ve toplum sağlığının muhafazası hedefleri doğrultusunda, kaçakçılıkla mücadelesini 2026 yılında da azim ve kararlılıkla sürdürecektir"