Ticaret Bakanlığı: 2025'te 33 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı

"Kocaeli, 3 milyar 6 milyon dolarla 2'nci sırada, İzmir 1 milyar 981 milyon dolarla 3'üncü sırada, Bursa 1 milyar 882 milyon dolarla 4'üncü sırada, Ankara ise 1 milyar 770 milyon dolarla 5'inci sırada yer almaktadır. 2025 Ocak-Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış bazında incelendiğinde; Kocaeli 3 milyar 102 milyon dolarlık artışla 1'inci il, Ankara 1 milyar 978 milyon dolarlık artışla 2'nci il, Çorum 1 milyar 898 milyon dolarlık artışla 3'üncü il, Bursa 1 milyar 734 milyon dolarlık artışla 4'üncü il, İstanbul ise 805 milyon dolarlık artışla 5'inci il konumundadır. Ticaret Bakanlığı olarak; yüksek katma değerli, rekabetçi ve sürdürülebilir ihracat hedeflerimiz doğrultusunda pazar ve ürün çeşitlendirmesine yönelik politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya, ihracatımızı ülkemizin dört bir yanına yayacak adımları atmaya devam ediyoruz. Yerelde üretimi ve istihdamı güçlendiren bu anlayışla, daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye için çalışmalarımızı aynı azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz"