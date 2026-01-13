Avrupakent GYO 2025’te temettü verimi en yüksek ilk beş şirket arasında

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avrupakent GYO 2025 yılı içerisinde gerçekleştirdiği kâr payı dağıtımıyla yüzde **8,12** temettü verimliliğine ulaştı. Şeffaf yönetim anlayışı ve güçlü kira getirisine sahip portföyüyle sektörde öne çıkan şirket, sürdürülebilir yatırım stratejisini istikrarlı temettü ödemeleriyle desteklemeye devam ediyor.





Portföyünde yer alan ticari alanların yüksek doluluk oranları ve düzenli kira gelirleri sayesinde öngörülebilir bir nakit akışı sağlayan Avrupakent GYO, elde ettiği kârlılığı her yıl düzenli olarak yatırımcılarıyla paylaşmayı sürdürüyor. Bu yaklaşım, şirketi yalnızca portföy değer artışına odaklanan bir yapıdan çıkararak, düzenli gelir sağlayan bir yatırım enstrümanı konumuna taşıyor.





Operasyonel verimlilik ve çeşitlendirilmiş portföy yapısıyla rekabet avantajını koruyan Avrupakent GYO, esas sözleşmesinde yer alan temettü politikası kapsamında her yıl net dağıtılabilir kârının en az yüzde 50’sini yatırımcılarına dağıtmayı taahhüt ediyor.



