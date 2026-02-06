Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Fransız mahkemesi milletvekiline İslamofobik zorbalık uygulayan 6 sanığı cezaya çarptı

Fransız mahkemesi milletvekiline İslamofobik zorbalık uygulayan 6 sanığı cezaya çarptı

18:486/02/2026, Cuma
G: 6/02/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Milletvekili Aly Diouara
Milletvekili Aly Diouara

Paris Ceza Mahkemesi, Milletvekili Aly Diouara'nun maruz kaldığı Müslüman karşıtı toplu siber zorbalığın, ırkçı nitelik taşıdığını ifade etti. Mahkeme, yargılanan 6 sanığı hapis, para ve staj cezalarına çarptı.

Fransa'da yerel mahkeme, Milletvekili Aly Diouara'ya yönelik ırkçı, Müslüman karşıtı (İslamofobi) nitelikli siber zorbalık uygulayan 6 kişiyi mahkum etti.

Diouara'nın avukatı Victoire Stephan tarafından yapılan açıklamada, ırka dayalı nefretin bir görüş değil, suç olduğu belirtildi.

Açıklamada, Paris Ceza Mahkemesinin dün aldığı kararla Diouara'nın maruz kaldığı toplu siber zorbalığın ırkçı nitelik taşıdığının tanındığı ifade edilirken, bu davada yargılanan 6 sanığın hapis, para ve staj cezalarına çarptırıldığı aktarıldı.

Fransa'da bir seçilmişe yönelik zorbalığın tanındığı öncü kararlardan biri olduğu vurgulanan açıklamada, davadaki 7. sanığın ise 23 Şubat'ta duruşmasının düzenleneceği bilgisine yer verildi.


"Bu karar, emsal teşkil ediyor"

Diouara, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından karara ilişkin yaptığı açıklamada,
"Adalet sağlandı."
değerlendirmesinde bulundu.
Bu kararla, maruz kaldığı saldırıların ırkçı ve Müslüman karşıtı (İslamofobi) niteliğinin tanındığına dikkati çeken Diouara,
"Toplu halde nefret bir görüş değil, bu bir suç. Bu karar, emsal teşkil ediyor."
ifadelerini kullandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, 6 sanık, para cezası ve 4 ay tecilli hapis arasında değişen farklı cezalara çarptırıldı.



#Irkçılık
#İslamofobi
#Siber Zorbalık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Merkez Bankası 2026 Enflasyon Raporu ne zaman açıklanacak, tarihi belli oldu mu? İşte açıklama günü