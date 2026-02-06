Fransız mahkemesi milletvekiline İslamofobik zorbalık uygulayan 6 sanığı cezaya çarptı

Paris Ceza Mahkemesi, Milletvekili Aly Diouara'nun maruz kaldığı Müslüman karşıtı toplu siber zorbalığın, ırkçı nitelik taşıdığını ifade etti. Mahkeme, yargılanan 6 sanığı hapis, para ve staj cezalarına çarptı.
Fransa'da yerel mahkeme, Milletvekili Aly Diouara'ya yönelik ırkçı, Müslüman karşıtı (İslamofobi) nitelikli siber zorbalık uygulayan 6 kişiyi mahkum etti.
Diouara'nın avukatı Victoire Stephan tarafından yapılan açıklamada, ırka dayalı nefretin bir görüş değil, suç olduğu belirtildi.
Açıklamada, Paris Ceza Mahkemesinin dün aldığı kararla Diouara'nın maruz kaldığı toplu siber zorbalığın ırkçı nitelik taşıdığının tanındığı ifade edilirken, bu davada yargılanan 6 sanığın hapis, para ve staj cezalarına çarptırıldığı aktarıldı.
Fransa'da bir seçilmişe yönelik zorbalığın tanındığı öncü kararlardan biri olduğu vurgulanan açıklamada, davadaki 7. sanığın ise 23 Şubat'ta duruşmasının düzenleneceği bilgisine yer verildi.
"Bu karar, emsal teşkil ediyor"
Ulusal basındaki haberlere göre, 6 sanık, para cezası ve 4 ay tecilli hapis arasında değişen farklı cezalara çarptırıldı.