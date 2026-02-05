Dışişleri Bakanı Cassis 'Gazze'de soykırıma yardım' suçlamasıyla UCM'ye şikayet edildi

İsviçreli 25 avukat, askeri amaçla kullanılabilecek malların İsrail'e satılmasını sürdürmesi nedeniyle Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis'i "Gazze'de yaşanan soykırıma yardım" suçlamasıyla UCM'ye şikayet etti. Avukatlar, İsviçre'nin Cenevre Sözleşmelerini ihlal ettiğini öne sürdü.
Şikayetle ilgili iddialar arasında İsviçre'nin askeri amaçlarla kullanılabilecek malları İsrail'e satmayı sürdürmesi, askeri işbirliğini sonlandırmaması ve Gazze'deki ölümcül saldırıların durdurulması için hiçbir şey yapmamasına ilişkin tutumu yer aldı.
Swissinfonun haberine göre avukatlar, başkent Bern'de düzenledikleri basın toplantısında, Cassis'e karşı soruşturma başlatılması gerektiğini belirtti.
Avukatlar, İsviçre'nin, Cenevre Sözleşmelerini ihlal ettiğini ve uluslararası insancıl hukuka saygı göstermediğini ileri sürdü.
İsviçre ve İsrail savunma bakanlarının 2013'te askeri iş birliği anlaşması imzalamış olmasını eleştiren avukatlar, o zamandan bu yana İsviçre'nin, İsrail ile silah ve çift kullanımlı ürünler konusunda ticaret yaptığının altını çizdi.
Bakanlık, şikayeti kayda geçirdi
İsviçre Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bir grup İsviçreli avukat tarafından UCM'ye, İsviçre'nin Gazze politikası hakkında bilgi içeren bildirim gönderdiğinin kayda geçirildiği ifade edildi.