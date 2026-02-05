Dışişleri Bakanı Cassis 'Gazze'de soykırıma yardım' suçlamasıyla UCM'ye şikayet edildi

"Federal Konseyin tutumu açıktır. 7 Ekim'deki (2023) saldırılar ve Gazze'deki savaşın başlamasından bu yana Konsey şu öncelikleri tutarlı bir şekilde takip etmiştir: Gazze'de acil ve kalıcı bir ateşkes, tüm rehinelerin acil ve koşulsuz olarak serbest bırakılması ve insani yardımların engelsiz ulaştırılması. İsviçre, uluslararası hukukun sıkı bir şekilde uygulanmasını yorulmadan talep ediyor."