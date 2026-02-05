Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Dışişleri Bakanı Cassis 'Gazze'de soykırıma yardım' suçlamasıyla UCM'ye şikayet edildi

Dışişleri Bakanı Cassis 'Gazze'de soykırıma yardım' suçlamasıyla UCM'ye şikayet edildi

20:495/02/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis
İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis

İsviçreli 25 avukat, askeri amaçla kullanılabilecek malların İsrail'e satılmasını sürdürmesi nedeniyle Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis'i "Gazze'de yaşanan soykırıma yardım" suçlamasıyla UCM'ye şikayet etti. Avukatlar, İsviçre'nin Cenevre Sözleşmelerini ihlal ettiğini öne sürdü.

İsviçre'de avukatlar, Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis hakkında
"Gazze'de yaşanan soykırıma yardım"
suçlamasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) şikayette bulundu.
İsviçre'de kamu yayın kuruluşu SRF televizyonun haberine göre, İsviçreli 25 avukat, Bakan Cassis'i
"savaş suçlarına, insanlığa karşı suçlara ve soykırıma yardım etmekle"
suçlayarak UCM'ye şikayet etti.

Şikayetle ilgili iddialar arasında İsviçre'nin askeri amaçlarla kullanılabilecek malları İsrail'e satmayı sürdürmesi, askeri işbirliğini sonlandırmaması ve Gazze'deki ölümcül saldırıların durdurulması için hiçbir şey yapmamasına ilişkin tutumu yer aldı.

Swissinfonun haberine göre avukatlar, başkent Bern'de düzenledikleri basın toplantısında, Cassis'e karşı soruşturma başlatılması gerektiğini belirtti.

Avukatlar, İsviçre'nin, Cenevre Sözleşmelerini ihlal ettiğini ve uluslararası insancıl hukuka saygı göstermediğini ileri sürdü.

İsviçre ve İsrail savunma bakanlarının 2013'te askeri iş birliği anlaşması imzalamış olmasını eleştiren avukatlar, o zamandan bu yana İsviçre'nin, İsrail ile silah ve çift kullanımlı ürünler konusunda ticaret yaptığının altını çizdi.


Bakanlık, şikayeti kayda geçirdi

İsviçre Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bir grup İsviçreli avukat tarafından UCM'ye, İsviçre'nin Gazze politikası hakkında bilgi içeren bildirim gönderdiğinin kayda geçirildiği ifade edildi.

Şikayete ilişkin karar verme sorumluluğunun UCM Savcılığında olduğu belirtilen açıklamada,
"Federal Konseyin tutumu açıktır. 7 Ekim'deki (2023) saldırılar ve Gazze'deki savaşın başlamasından bu yana Konsey şu öncelikleri tutarlı bir şekilde takip etmiştir: Gazze'de acil ve kalıcı bir ateşkes, tüm rehinelerin acil ve koşulsuz olarak serbest bırakılması ve insani yardımların engelsiz ulaştırılması. İsviçre, uluslararası hukukun sıkı bir şekilde uygulanmasını yorulmadan talep ediyor."
ifadeleri kullanıldı.



#Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis
#Gazze
#UCM
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB ortak sınav takvimi 2026 açıklandı: Ortak sınavlar ne zaman yapılacak? 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıflar için gün gün sınav tarihleri