Yahudi terörü: Ateşkesi bitirmek için her şeyi yapıyor

Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusunun dün sabah saatlerinde, Gazze’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 4'ü çocuk 22 Filistinli yaşamını yitirdi. İşgal ordusu, Gazze’nin kuzeyinde bir askerinin yaralanmasını bahane ederek sivillere saldırırken ateşkesin ikinci aşamasının gerekliliği olarak pazartesi günü sınırlı olarak açtığı Refah Sınır Kapısı’ndaki giriş çıkışları da engelledi. Gazze’nin güneyindeki Han Yunus ve Mevasi’de sivillerin yığıldığı çadırları hedef alan İsrail ordusu, geçtiğimiz hafta 25 Filistinliyi öldürdüğü katliamın ardından son bir haftada ikinci büyük katliamı işledi.

ÇOCUKLAR YİNE HEDEFTE

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusu sabah saatlerinde Gazze kent merkezinin doğusu ile güneydeki Han Yunus’a yönelik topçu ateşiyle hedef aldı. Gazze kent merkezinin doğusundaki Zeytun ve Tuffah mahallelerinde sivillere ait çadır ve evlere yönelik saldırıda, aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 14 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail'in Han Yunus’un güneyinde yer alan Kizan Reşvan bölgesinde, yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlara düzenlediği topçu saldırısında ise biri çocuk 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda yaralanan oldu. Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, İsrail kuvvetlerinin Han Yunus’un batısındaki Mevasi bölgesine de bombardıman düzenlediği ve biri sağlık görevlisi olmak üzere iki sivilin daha bu bombardımanda yaşamını yitirdiği aktarıldı. İşgal ordusu, öğleden sonra da saldırılarını sürdürdü. Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta sivillerin kaldığı çadırları hedef bombardımanda 2 sivil daha öldü.

VAHŞETE BAHANE

İşgal ordusu, dünkü saldırıları öncesi yayınladığı açıklamada, Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye’de “silahlı kişilerin” kuvvetlerine ateş açarak bir askerini yaraladığını öne sürdü. Olayın zaten ateşkesin ikinci aşamasında çekilmesi gereken Sarı Hat bölgesinde olduğunu iddia eden İsrail ordusu, bu saldırıya sert bir karşılık vereceğini ilan etti. Açıklamasında, bir askerinin yaralanmasına karşı Gazze’deki “askeri noktaları” hedef alacağını bildiren işgal ordusu, kısa süre sonra sivillerin sığındığı çadırları vurmaya başladı.

REFAH’I YİNE KAPATTI

Refah Sınır Kapısı’nı 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkesin başından beri açması gereken İsrail ordusu, çeşitli bahanelerle 4 ay ertelediği açılışı pazartesi günü sınırlı bir şekilde yapmıştı. Dünkü saldırıların ardından ise işgal ordusu, tedavi görmek için tahliye edilmek üzere sınıra gelen 29 hasta ve 50 refakatçinin çıkışına izin vermedi. Filistin Kızılayı Sözcüsü Raid en-Nems, İsrail'in 29 hasta ve 50 refakatçinin çıkışına izin vermediğini aktardı.





Dürzi General Gazze'den ayrılıyor

İsrail’de hükümetin Gazze’deki Koordinatörü olarak beş yıldır görev yapan Dürzi General Gassan Aliyan’ın görev süresi doldu. Dün, Gazze’deki ordu güçleriyle vedalaşan Aliyan için hükümet yeni bir görev ihdas etti. Kanal 12’nin verdiği bilgiye göre Dürzi General, İsrail ordusunun Kuzey Kuvvet Komutanlığı bünyesinde Suriye ve Lübnan’daki Dürzilerle koordinasyon kurma görevini üstlenecek. ABD yönetimi, geçtiğimiz günlerde İsrail’e, Suriye ile olan sınır sorunlarını çözmesi ve güvenlik anlaşması imzalaması için bir ay süre vermişti. Yeni atamanın müzakereler sürerken gelmesi dikkat çekiyor.



