Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 4'ü çocuk 20 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin resmi ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusu sabah saatlerinde Gazze kentinin doğusu ile Han Yunus kentinin güneyine yönelik topçu saldırılarında bulundu.

İsrail topçu birliklerinin Gazze kentinin doğusundaki Zeytun ve Tuffah mahallelerinde sivillere ait çadır ve evleri hedef alması sonucu, aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 14 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.