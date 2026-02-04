Gazze'ye dönüş sevinci: 1,5 yıl sonra ailelerine kavuştular

İsrail, yaklaşık iki yıl aradan sonra dün ilk kez açılan Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan yalnızca 12 Filistinlinin Gazze Şeridi'ne dönüşüne izin verdi. İsrail ordusunun Gazze’nin güneyindeki Refah bölgesini tamamen işgal ettiği 7 Mayıs 2024'ten bu yana ilk kez sınırlı ve kısıtlı şekilde çift yönlü açılan Refah Sınır Kapısı'ndan geçen 9'u kadın, 3'ü çocuk 12 Filistinli Birleşmiş Milletler'e (BM) ait araçların eşlik ettiği bir minibüsle Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne ulaştı. Çok sayıda Filistinli yakınlarını karşılamak için saatler öncesinden Nasır Hastanesi'nin önüne geldi. Gazze’ye dönen Filistinlileri taşıyan aracı yakınları coşkuyla karşıladı. Aylar sonra Gazze'ye dönen Filistinliler, yakınlarına sarılarak gözyaşı döktü. Dönen kadınlar, sınır kapısı girişinde işgal ordusuna bağlı kuvvetler tarafından kötü muameleye maruz bırakıldıklarını ve Gazze’yi terk etmeleri gerektiğinin söylendiğini aktardı.





HASTALAR ÇIKIŞ İÇİN BAŞVURULARA BAŞLADI

Refah Sınır Kapısı’nın sınırlı sayıda geçişe açılmasının ardından, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta bulunan Nasır Hastanesi’nde Filistinli hastaların ve refakatçilerinin Mısır’a sevki devam ediyor. Bazı Filistinlilerin aileleri, Refah Sınır Kapısı üzerinden geçerek yurt dışında tedavi olabilmek için dosyalarını güncellemek üzere başvuruda bulundu. İsrail ile Mısır yönetimi, Refah Sınır Kapısı’nın açılmasından önce girişçıkış yapacakların sayısı hakkında uzun tartışmalara girişmişti. Mısır tarafı, girenlerle çıkanların sayısının eşit olmasını isterken İsrail tarafı, günlük 150 kişinin çıkmasına buna karşı 50 kişinin girmesine izin vermekte ısrar etmişti. Filistin Kızılayı, İsrail'in, yurt dışında tedavi görmek için Rafah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçmesi planlanan 45 hasta ve 90 refakatçi arasından 29 hasta ile 50 refakatçinin Gazze Şeridi'nden ayrılmasına izin vermediğini bildirdi. Filistin Kızılayı Sözcüsü Raid en-Nems, İsrail'in sadece 16 hasta ve 40 refakatçinin seyahat etmesine izin verdiğini söyledi. Önceki gün sınır kapısını açan işgal devleti, günlük 50 kişinin girmesine ve 50 kişinin çıkmasına izin vereceğini ilan etse de ilk gruptan sadece 12 Filistinlinin Gazze’ye dönebildiği bildirildi.





AŞAĞILAYICI MUAMELE SÜRDÜ

Öte yandan, Gazze'ye dönen Filistinlilerden bazıları, Refah Sınır Kapısı yakınlarında İsrail ordusunun kurduğu askeri kontrol noktasından geçişleri sırasında, İsrail askerleri tarafından kötü muameleye maruz kaldıklarını, gözaltıyla tehdit edildiklerini ve kişisel eşyalarıyla çocuklarının oyuncaklarına el konulduğunu anlattı. Sosyal medyada yayınlanan videolarda ismi zikredilmeyen bir Filistinli kadın, İsrail güçlerinin kendisi ve oğlunu sınır kapısında ellerini ve gözlerini bağlayarak aşağılayıcı bir aramaya tabi tuttuğunu söylerken, “Bizden Gazze’ye girdiğimizde kendileriyle iş birliği yapmamızı istediler” diye konuştu.





FİLİSTİNLİLER GİTSİN İSTİYORLAR

“Bize hakkında hiçbir fikrimiz olmayan şeyleri sordular” diyen Filistinli kadın, “Gazze’den göç etmemiz gerektiğinden bahsettiler. Hamas ve 7 Ekim saldırısı hakkında neler bildiğimizi sordular” ifadelerini kullandı. İsrailli bir askerin neden döndüklerini sorguladığını belirten Filistinli kadın, “Mesajları çok açıktı. Hiçbirimizin Gazze’ye dönmesini istemiyorlar. Gazze’yi tamamen insansızlaştırmak istiyorlar. Hiç kimse göç etmemeli. Hiçbirimiz Gazze’yi terk etmemeliyiz” diye bağırdı.



