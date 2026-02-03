Gazze'de can kaybı 71 bin 800'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkes anlaşmasının yürürlükte olduğu Gazze Şeridi’ndeki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki hastanelere son 24 saatte 2’si enkazdan çıkarılan 5 kişinin cenazesi ile 4 yaralının getirildiği belirtildi. Açıklamada, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 526’ya, enkaz altından çıkarılanların sayısının 717’ye, yaralı sayısının da bin 447’ye yükseldiği aktarıldı.