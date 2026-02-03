Yeni Şafak
Gazze'de can kaybı 71 bin 800'e yükseldi

10:543/02/2026, الثلاثاء
IHA
Gazze Şeridi’ndeki hastanelere son 24 saatte 2’si enkazdan çıkarılan 5 kişinin cenazesi ile 4 yaralının getirildiği belirtildi.
Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 24 saat içinde 5 kişinin cenazesinin getirilmesi sonucu saldırıların başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 71 bin 800’e yükseldiği kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkes anlaşmasının yürürlükte olduğu Gazze Şeridi’ndeki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki hastanelere son 24 saatte 2’si enkazdan çıkarılan 5 kişinin cenazesi ile 4 yaralının getirildiği belirtildi. Açıklamada, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 526’ya, enkaz altından çıkarılanların sayısının 717’ye, yaralı sayısının da bin 447’ye yükseldiği aktarıldı.

İsrail’in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 800’e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 171 bin 555’e ulaştığı aktarıldı.

